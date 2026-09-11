Informations pratiques

Andernos-les-Bains

Semaine bleue et de la santé mentale

Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-05

Animations gratuites autour de la santé Pour notre santé mentale, ouvrons nous aux arts !

Au programme, ciné débat, ateliers d’écritures, de crochet, d’art-thérapie et modelage.

Organisée par le CCAS de la ville d’Andernos. .

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 92 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Semaine bleue et de la santé mentale

L’événement Semaine bleue et de la santé mentale Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains