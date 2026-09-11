Semaine bleue et de la santé mentale Andernos-les-Bains
lundi 5 octobre 2026 · Andernos-les-Bains
Informations pratiques
Andernos-les-Bains
Semaine bleue et de la santé mentale
Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-05
Animations gratuites autour de la santé Pour notre santé mentale, ouvrons nous aux arts !
Au programme, ciné débat, ateliers d’écritures, de crochet, d’art-thérapie et modelage.
Organisée par le CCAS de la ville d’Andernos. .
Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 92 57
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English : Semaine bleue et de la santé mentale
L’événement Semaine bleue et de la santé mentale Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains
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