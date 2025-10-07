Semaine Bleue Flânerie voyageuse Rue de la Grande Abbaye Fréhel

Dans le cadre de la Semaine Bleue, participez à une balade intergénérationnelle dans les rues de Fréhel.

Semaine nationale des retraités et des personnes âgées, la Semaine Bleue a pour vocation de valoriser la place des aînés dans notre société et l’importance des liens entre les générations.

Prenez part à une déambulation au départ de la médiathèque, avec une pause lecture à la salle des fêtes qui vous fera voyager. La promenade se terminera par un goûter à la Fabrique à tisser à 16h. .

