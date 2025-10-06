Semaine Bleue Square Maurice Durif Fours

Semaine Bleue Square Maurice Durif Fours lundi 6 octobre 2025.

Semaine Bleue

Square Maurice Durif Grande Halle Fours Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-06 09:30:00

fin : 2025-10-06 17:30:00

Date(s) :

2025-10-06

Semaine Bleue (gratuit pour les 60 ans et plus) 9h30 Grande Halle, café offert par les Restos du Cœur 10h Départ pour une marche avec Madeleine 12h Pique-nique tiré du sac 14h Danse à la MJLC 16h Collation dans les locaux d’Ages et Vie Infos et inscriptions au 03 86 50 23 24 .

Square Maurice Durif Grande Halle Fours 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 23 24

English : Semaine Bleue

German : Semaine Bleue

Italiano :

Espanol :

L’événement Semaine Bleue Fours a été mis à jour le 2025-09-20 par OT Rives du Morvan