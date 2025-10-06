Semaine Bleue Square Maurice Durif Fours
Semaine Bleue Square Maurice Durif Fours lundi 6 octobre 2025.
Semaine Bleue
Square Maurice Durif Grande Halle Fours Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-06 09:30:00
fin : 2025-10-06 17:30:00
Date(s) :
2025-10-06
Semaine Bleue (gratuit pour les 60 ans et plus) 9h30 Grande Halle, café offert par les Restos du Cœur 10h Départ pour une marche avec Madeleine 12h Pique-nique tiré du sac 14h Danse à la MJLC 16h Collation dans les locaux d’Ages et Vie Infos et inscriptions au 03 86 50 23 24 .
Square Maurice Durif Grande Halle Fours 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 23 24
English : Semaine Bleue
German : Semaine Bleue
Italiano :
Espanol :
L’événement Semaine Bleue Fours a été mis à jour le 2025-09-20 par OT Rives du Morvan