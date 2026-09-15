Semaine bleue… inscrivez-vous maintenant pour en profiter pleinement ! Troyes
lundi 5 octobre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Semaine bleue… inscrivez-vous maintenant pour en profiter pleinement !
Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-05
Destinée aux personnes âgées de 55 ans et plus, cette semaine propose de nombreuses animations pour se retrouver, échanger et partager des moments conviviaux.
Au programme : ateliers créatifs, balades nature, activités sportives, jeux, conférences et bien d’autres rendez-vous.
Pour participer, les inscriptions sont à effectuer dans les Espaces intergénérationnels Jules-Guesde, Marots, Chartreux, Point du Jour, Sénardes et Vassaules, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
>> Retrouvez toutes les informations et le programme complet sur le Portail famille. .
Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 45
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English :
L’événement Semaine bleue… inscrivez-vous maintenant pour en profiter pleinement ! Troyes a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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