Semaine Bleue Jeu de piste intergénérationnel Salle communale Rochebaudin

Semaine Bleue Jeu de piste intergénérationnel Salle communale Rochebaudin dimanche 12 octobre 2025.

Semaine Bleue Jeu de piste intergénérationnel

Salle communale Place Achard Rochebaudin Drôme

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-10-12 13:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

Date(s) :

2025-10-12

Partez à l’aventure d’une jeu de piste à travers les village, un moment de partage et de découverte pour petits et grands.

Salle communale Place Achard Rochebaudin 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 42 09 85 sylvestre.rochebaudin@gmail.com

English :

Set off on a treasure hunt through the village, a moment of sharing and discovery for young and old alike.

German :

Begeben Sie sich auf eine abenteuerliche Schnitzeljagd durch die Dörfer, ein Moment des Teilens und Entdeckens für Groß und Klein.

Italiano :

Partite per un’avventurosa caccia al tesoro attraverso il villaggio, un momento di condivisione e scoperta per grandi e piccini.

Espanol :

Embárquese en una aventurera búsqueda del tesoro por el pueblo, un momento para compartir y descubrir para grandes y pequeños.

