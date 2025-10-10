Semaine bleue Karaoké des AVF Guérande
Semaine bleue Karaoké des AVF Guérande vendredi 10 octobre 2025.
Semaine bleue Karaoké des AVF
2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10 15:00:00
fin : 2025-10-10 17:00:00
Date(s) :
2025-10-10
Venez pousser la chansonnette et revisiter vos classiques dans une ambiance conviviale et chaleureuse. .
2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 99 57 actionsociale.ccas@ville-guerande.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Semaine bleue Karaoké des AVF Guérande a été mis à jour le 2025-09-05 par ADT44