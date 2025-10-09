Semaine Bleue Karaoké intergénérationnel Pont-de-Barret
Semaine Bleue Karaoké intergénérationnel Pont-de-Barret jeudi 9 octobre 2025.
Semaine Bleue Karaoké intergénérationnel
Salle Barnier Pont-de-Barret Drôme
Tarif : – –
Début : 2025-10-09 16:30:00
fin : 2025-10-09 19:30:00
2025-10-09
Venez pousser la chansonnette dans une ambiance festive et chaleureuse autour d »un goûter convivial.
Salle Barnier Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 51 65 67 51 anne.santier26@free.fr
English :
Come and sing along in a warm, festive atmosphere over a convivial snack.
German :
In einer festlichen und herzlichen Atmosphäre können Sie bei einem gemütlichen Imbiss Ihre Lieder singen.
Italiano :
Venite a cantare insieme a una calda e festosa merenda pomeridiana.
Espanol :
Ven a cantar al ritmo de una merienda cálida y festiva.
