Semaine Bleue Karaoké intergénérationnel Pont-de-Barret jeudi 9 octobre 2025.

Salle Barnier Pont-de-Barret Drôme

Début : 2025-10-09 16:30:00
fin : 2025-10-09 19:30:00

2025-10-09

Venez pousser la chansonnette dans une ambiance festive et chaleureuse autour d »un goûter convivial.
Salle Barnier Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 51 65 67 51  anne.santier26@free.fr

English :

Come and sing along in a warm, festive atmosphere over a convivial snack.

German :

In einer festlichen und herzlichen Atmosphäre können Sie bei einem gemütlichen Imbiss Ihre Lieder singen.

Italiano :

Venite a cantare insieme a una calda e festosa merenda pomeridiana.

Espanol :

Ven a cantar al ritmo de una merienda cálida y festiva.

