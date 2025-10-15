Semaine Bleue Le sens de la découverte Pontonx-sur-l’Adour
10h à 16h aux Arènes
Découvrons main dans la main le parc Du Sarrat et la villa Guichemerre avec les enfants du centre de loisirs.
18h à la Médiathèque
La fin de vie, si on en parlait ? Comment accompagner et dialoguer autour de la fin de vie ?
Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 20 13
English : Semaine Bleue Le sens de la découverte
10 a.m. to 4 p.m. aux Arènes
Let’s discover the Parc Du Sarrat and the Villa Guichemerre hand in hand with the children from the leisure center.
6pm at the Médiathèque
What about the end of life? How can we support and discuss end-of-life issues?
German : Semaine Bleue Le sens de la découverte
10:00 bis 16:00 Uhr in den Arenen
Entdecken wir Hand in Hand den Park Du Sarrat und die Villa Guichemerre mit den Kindern des Freizeitzentrums.
18 Uhr in der Mediathek
Das Lebensende, wenn man darüber spricht? Wie kann man das Lebensende begleiten und einen Dialog darüber führen?
Italiano :
dalle 10.00 alle 16.00 all’Arènes
Scoprite il Parc Du Sarrat e la Villa Guichemerre insieme ai bambini del centro ricreativo.
ore 18.00 alla Médiathèque
Parliamo della fine della vita! Come possiamo sostenere e discutere le questioni relative al fine vita?
Espanol : Semaine Bleue Le sens de la découverte
de 10:00 a 16:00 en las Arènes
Descubra el Parc Du Sarrat y la Villa Guichemerre de la mano de los niños del centro de ocio.
18 h en la Mediateca
¡Hablemos del final de la vida! ¿Cómo podemos apoyar y debatir las cuestiones relacionadas con el final de la vida?
