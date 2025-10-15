Semaine Bleue Le sens de la découverte Pontonx-sur-l’Adour

Semaine Bleue Le sens de la découverte Pontonx-sur-l’Adour mercredi 15 octobre 2025.

Semaine Bleue Le sens de la découverte

Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-15

10h à 16h aux Arènes

Découvrons main dans la main le parc Du Sarrat et la villa Guichemerre avec les enfants du centre de loisirs.

18h à la Médiathèque

La fin de vie, si on en parlait ? Comment accompagner et dialoguer autour de la fin de vie ?

Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 20 13

English : Semaine Bleue Le sens de la découverte

10 a.m. to 4 p.m. aux Arènes

Let’s discover the Parc Du Sarrat and the Villa Guichemerre hand in hand with the children from the leisure center.

6pm at the Médiathèque

What about the end of life? How can we support and discuss end-of-life issues?

German : Semaine Bleue Le sens de la découverte

10:00 bis 16:00 Uhr in den Arenen

Entdecken wir Hand in Hand den Park Du Sarrat und die Villa Guichemerre mit den Kindern des Freizeitzentrums.

18 Uhr in der Mediathek

Das Lebensende, wenn man darüber spricht? Wie kann man das Lebensende begleiten und einen Dialog darüber führen?

Italiano :

dalle 10.00 alle 16.00 all’Arènes

Scoprite il Parc Du Sarrat e la Villa Guichemerre insieme ai bambini del centro ricreativo.

ore 18.00 alla Médiathèque

Parliamo della fine della vita! Come possiamo sostenere e discutere le questioni relative al fine vita?

Espanol : Semaine Bleue Le sens de la découverte

de 10:00 a 16:00 en las Arènes

Descubra el Parc Du Sarrat y la Villa Guichemerre de la mano de los niños del centro de ocio.

18 h en la Mediateca

¡Hablemos del final de la vida! ¿Cómo podemos apoyar y debatir las cuestiones relacionadas con el final de la vida?

