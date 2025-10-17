Semaine Bleue Le sens de la fête Pontonx-sur-l’Adour
Semaine Bleue Le sens de la fête Pontonx-sur-l’Adour vendredi 17 octobre 2025.
Semaine Bleue Le sens de la fête
Pontonx-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
10h à 11h30 à l’EHPAD Hestiadour
Les olympiades des papilles animées par l’association Les Insatiables avec une classe de CP-CE1 de l’école Jean Jaurès.
14h à 18h30 à l’EHPAD Hestiadour
La psychophonie à l’école et à l’EHPAD animé par Sophie Chagnaud, avec une classe de CM1-CM2 de l’école J
10h à 11h30 à l’EHPAD Hestiadour
Les olympiades des papilles animées par l’association Les Insatiables avec une classe de CP-CE1 de l’école Jean Jaurès.
14h à 18h30 à l’EHPAD Hestiadour
La psychophonie à l’école et à l’EHPAD animé par Sophie Chagnaud, avec une classe de CM1-CM2 de l’école Jean Jaurès. .
Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 20 13
English : Semaine Bleue Le sens de la fête
10 a.m. to 11:30 a.m. at EHPAD Hestiadour
The Olympiades des papilles organized by the association Les Insatiables with a class of CP-CE1 from the Jean Jaurès school.
2pm to 6:30pm at EHPAD Hestiadour
Psychophony at school and at the EHPAD, led by Sophie Chagnaud, with a CM1-CM2 class from école J
German : Semaine Bleue Le sens de la fête
10:00 bis 11:30 Uhr im Pflegeheim Hestiadour
Die Olympiade der Geschmacksknospen, die von der Vereinigung Les Insatiables mit einer Klasse CP-CE1 der Schule Jean Jaurès veranstaltet wird.
14h bis 18h30 im Altersheim Hestiadour
Psychophonie in der Schule und im EHPAD unter der Leitung von Sophie Chagnaud mit einer Klasse CM1-CM2 der Schule J’Hadour
Italiano :
dalle 10.00 alle 11.30 presso l’EHPAD Hestiadour
Le Olympiades des papilles organizzate dall’associazione Les Insatiables con una classe del CP-CE1 della scuola Jean Jaurès.
dalle 14.00 alle 18.30 presso EHPAD Hestiadour
Psicofonia a scuola e all’EHPAD, condotto da Sophie Chagnaud, con una classe di CM1-CM2 dell’école J
Espanol : Semaine Bleue Le sens de la fête
de 10.00 a 11.30 h en el EHPAD Hestiadour
Las Olympiades des papilles organizadas por la asociación Les Insatiables con una clase de CP-CE1 de la escuela Jean Jaurès.
de 14:00 a 18:30 h en el EHPAD Hestiadour
Psicofonía en la escuela y en el EHPAD, a cargo de Sophie Chagnaud, con una clase de CM1-CM2 de la école J
L’événement Semaine Bleue Le sens de la fête Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Tartas