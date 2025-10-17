Semaine Bleue Le sens de la fête Pontonx-sur-l’Adour

Pontonx-sur-l'Adour

Gratuit

17 octobre 2025

fin : 2025-10-17

2025-10-17

10h à 11h30 à l’EHPAD Hestiadour

Les olympiades des papilles animées par l’association Les Insatiables avec une classe de CP-CE1 de l’école Jean Jaurès.

14h à 18h30 à l’EHPAD Hestiadour

La psychophonie à l’école et à l’EHPAD animé par Sophie Chagnaud, avec une classe de CM1-CM2 de l’école J

Pontonx-sur-l'Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 20 13

English : Semaine Bleue Le sens de la fête

10 a.m. to 11:30 a.m. at EHPAD Hestiadour

The Olympiades des papilles organized by the association Les Insatiables with a class of CP-CE1 from the Jean Jaurès school.

2pm to 6:30pm at EHPAD Hestiadour

Psychophony at school and at the EHPAD, led by Sophie Chagnaud, with a CM1-CM2 class from école J

German : Semaine Bleue Le sens de la fête

10:00 bis 11:30 Uhr im Pflegeheim Hestiadour

Die Olympiade der Geschmacksknospen, die von der Vereinigung Les Insatiables mit einer Klasse CP-CE1 der Schule Jean Jaurès veranstaltet wird.

14h bis 18h30 im Altersheim Hestiadour

Psychophonie in der Schule und im EHPAD unter der Leitung von Sophie Chagnaud mit einer Klasse CM1-CM2 der Schule J’Hadour

Italiano :

dalle 10.00 alle 11.30 presso l’EHPAD Hestiadour

Le Olympiades des papilles organizzate dall’associazione Les Insatiables con una classe del CP-CE1 della scuola Jean Jaurès.

dalle 14.00 alle 18.30 presso EHPAD Hestiadour

Psicofonia a scuola e all’EHPAD, condotto da Sophie Chagnaud, con una classe di CM1-CM2 dell’école J

Espanol : Semaine Bleue Le sens de la fête

de 10.00 a 11.30 h en el EHPAD Hestiadour

Las Olympiades des papilles organizadas por la asociación Les Insatiables con una clase de CP-CE1 de la escuela Jean Jaurès.

de 14:00 a 18:30 h en el EHPAD Hestiadour

Psicofonía en la escuela y en el EHPAD, a cargo de Sophie Chagnaud, con una clase de CM1-CM2 de la école J

L’événement Semaine Bleue Le sens de la fête Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Tartas