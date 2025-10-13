Semaine Bleue Le sens du partage Pontonx-sur-l’Adour

Semaine Bleue Le sens du partage Pontonx-sur-l’Adour lundi 13 octobre 2025.

Semaine Bleue Le sens du partage

Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-13

fin : 2025-10-13

Date(s) :

2025-10-13

9h30 à 12h à la Maison Vinant

Atelier pâtisserie.

14h à 16h à la Maison Vinant

Marche poétique.

16h30 au Cinéma

Projection du Film Un petit miracle ou le miracle des liens intergénérationnels

9h30 à 12h à la Maison Vinant

Atelier pâtisserie avec la classe de CE2 de l’école primaire Jean Jaurès et les résidents de l’EHPAD, animé par les Vieux Amis. Réalisation et dégustation de merveilles par une classe de CE2 au club du 3ème âge sous l’œil averti des résidents de l’EHPAD. Traditionnelles, authentiques et riches en saveur, les recettes de grand-mère nous rappellent souvent notre enfance.

14h à 16h à la Maison Vinant

Marche poétique avec les élèves de l’école primaire Jean Jaurès. Les enfants de 3 classes de l’école primaire se joignent à

la marche du lundi organisée par la section Marche du club du 3ème âge. Au fil de la promenade, ils apporteront une touche de poésie par le partage de chants et de poèmes.

16h30 au Cinéma

Projection du Film Un petit miracle ou le miracle des liens intergénérationnels proposé par l’Association Grand Ecran ouvert à tous .

Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 20 13

English : Semaine Bleue Le sens du partage

9.30am to 12pm at Maison Vinant

Pastry workshop.

2pm to 4pm at Maison Vinant

Poetic walk.

4:30 pm at the Cinéma

Screening of the film Un petit miracle or the miracle of intergenerational ties

German : Semaine Bleue Le sens du partage

9:30 bis 12:00 Uhr im Haus Vinant

Backworkshop.

14h bis 16h im Maison Vinant

Poetischer Spaziergang.

16:30 Uhr im Kino

Vorführung des Films Ein kleines Wunder oder das Wunder der generationsübergreifenden Verbindungen

Italiano :

dalle 9.30 alle 12.00 presso la Maison Vinant

Laboratorio di pasticceria.

dalle 14.00 alle 16.00 presso la Maison Vinant

Passeggiata di poesia.

16.30 al Cinéma

Proiezione del film Un petit miracle o il miracolo dei legami intergenerazionali

Espanol : Semaine Bleue Le sens du partage

de 9h30 a 12h00 en la Maison Vinant

Taller de pastelería.

de 14:00 a 16:00 h en la Maison Vinant

Paseo poético.

16.30 h en el Cinéma

Proyección de la película Un petit miracle o el milagro de los vínculos intergeneracionales

L’événement Semaine Bleue Le sens du partage Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Tartas