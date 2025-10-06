Semaine bleue Les Andelys

Semaine bleue Les Andelys lundi 6 octobre 2025.

Semaine bleue

Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-06

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-06

La Semaine Bleue revient aux Andelys avec un programme riche en activités pour les seniors, leurs proches et toutes les générations. Ateliers, conférences, animations sportives ou encore rencontres conviviales de belles occasions de découvrir, partager et s’épanouir ensemble.

Programme

– Du lundi au vendredi

Chaque jour à midi, la résidence autonomie Les Petits Prés ouvre ses portes et invite les personnes seules de plus de 60 ans à partager un repas convivial (sur inscription auprès de la Maison de la Famille et des Solidarités , 48h à l’avance places limitées).

Lundi 6 octobre

– 9h30-10h30 Gymnastique douce avec l’association Siel Bleu, RA Les Petits Prés (gratuit, tout public).

– 14h-16h Atelier de sensibilisation aux menaces numériques, MFS (sur inscription au 06 80 52 50 15).

– 15h-17h30 Initiation cuisine gastronomique à La Chaîne d’Or recette de pâte à choux sucrée/salée avec la cheffe Bicot (7 personnes, sur inscription auprès de la Maison de la Famille et des Solidarités).

Jeudi 9 octobre

– 14h-16h Atelier Bienvenue à la retraite, (sur inscription auprès de la Maison de la Famille et des Solidarités)

– 14h30-16h30 Café Mortel au QG, un moment de partage pour discuter de la mort sans tabou, autour d’un café gourmand (séniors et aidants).

Vendredi 10 octobre

– 10h-12h Conférence Zones bleues les secrets des centenaires animée par l’association Part’âges, RA Les Petits Prés (entrée libre).

– 13h30-16h Atelier numérique Podcast de souvenirs (6 participants, sur inscription au 06 80 52 50 15).

Samedi 11 octobre

– 14h Marche intergénérationnelle dans le cadre d’Octobre Rose et de la Semaine Bleue. Départ place du marché, arrivée au Petit Andelys avec découverte des stands et Fête de l’automne. .

Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16 contact@ville-andelys.fr

English : Semaine bleue

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Semaine bleue Les Andelys a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération