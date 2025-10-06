Semaine Bleue Luxeuil-les-Bains
Activités et visites gratuites dédiées aux Luxoviens retraités ou de 65 ans et plus.
Sur inscription auprès du Pôle solidarités de la Mairie de Luxeuil. .
Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 63 54 polesolidarites@luxeuil-les-bains.fr
