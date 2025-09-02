Semaine bleue – Ma mémoire, j’en prends soin – Atelier Les Halles Saint-Briac-sur-Mer
vendredi 9 octobre 2026 · Les Halles · Saint-Briac-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Briac-sur-Mer
Semaine bleue – Ma mémoire, j’en prends soin – Atelier
Les Halles 1, place Tony Vaccaro Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 14:00:00
fin : 2026-10-09 16:00:00
Date(s) :
2026-10-09
Dans le cadre de la Semaine Bleue, le vendredi 9 octobre, Saint-Briac-sur-Mer et Saint-Lunaire vous proposent une journée consacrée à la mémoire, animée par Brain Up, pour comprendre son fonctionnement, apprendre à la stimuler et découvrir les bonnes habitudes pour la préserver au quotidien.
Au programme :
– une conférence le matin à Saint-Lunaire : accès libre
– un atelier pratique l’après-midi aux Halles de Saint-Briac : inscription obligatoire lors de la conférence du matin à Saint-Lunaire
Programme de l’atelier pratique aux Halles de Saint-Briac :
Testez votre mémoire tout en vous amusant grâce à des jeux et exercices variés. Inscription obligatoire lors de la conférence du matin à Saint-Lunaire. .
Les Halles 1, place Tony Vaccaro Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 30 51
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English :
L’événement Semaine bleue – Ma mémoire, j’en prends soin – Atelier Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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