Semaine bleue – Ma mémoire, j’en prends soin – Conférence Centre Culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire
vendredi 9 octobre 2026 · Centre Culturel Jean Rochefort · Saint-Lunaire
Informations pratiques
Saint-Lunaire
Semaine bleue – Ma mémoire, j’en prends soin – Conférence
Centre Culturel Jean Rochefort Boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 10:00:00
fin : 2026-10-09 12:00:00
Date(s) :
2026-10-09
Dans le cadre de la Semaine Bleue, le vendredi 9 octobre, Saint-Briac-sur-Mer et Saint-Lunaire vous proposent une journée consacrée à la mémoire, animée par Brain Up, pour comprendre son fonctionnement, apprendre à la stimuler et découvrir les bonnes habitudes pour la préserver au quotidien.
Au programme :
-une conférence le matin à Saint-Lunaire : accès libre
-un atelier pratique l’après-midi aux Halles de Saint-Briac : inscription obligatoire lors de la conférence du matin à Saint-Lunaire
Programme de la conférence à Saint-Lunaire « LA MÉMOIRE : POURQUOI ET COMMENT STIMULER » :
Comment fonctionne la mémoire, les facteurs qui peuvent l’influencer et les bonnes habitudes pour l’entretenir au quotidien. .
Centre Culturel Jean Rochefort Boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 30 51
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English :
L’événement Semaine bleue – Ma mémoire, j’en prends soin – Conférence Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-09-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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