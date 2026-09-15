Semaine bleue – Ma mémoire, j’en prends soin – Conférence Centre Culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire

Informations pratiques

Saint-Lunaire

Semaine bleue – Ma mémoire, j’en prends soin – Conférence

Centre Culturel Jean Rochefort Boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 10:00:00

fin : 2026-10-09 12:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Dans le cadre de la Semaine Bleue, le vendredi 9 octobre, Saint-Briac-sur-Mer et Saint-Lunaire vous proposent une journée consacrée à la mémoire, animée par Brain Up, pour comprendre son fonctionnement, apprendre à la stimuler et découvrir les bonnes habitudes pour la préserver au quotidien.

Au programme :

-une conférence le matin à Saint-Lunaire : accès libre

-un atelier pratique l’après-midi aux Halles de Saint-Briac : inscription obligatoire lors de la conférence du matin à Saint-Lunaire

Programme de la conférence à Saint-Lunaire « LA MÉMOIRE : POURQUOI ET COMMENT STIMULER » :

Comment fonctionne la mémoire, les facteurs qui peuvent l’influencer et les bonnes habitudes pour l’entretenir au quotidien. .

Centre Culturel Jean Rochefort Boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 30 51

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English :

L’événement Semaine bleue – Ma mémoire, j’en prends soin – Conférence Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-09-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme