Semaine bleue Marche bleue intergénérationnelle Guérande mercredi 8 octobre 2025.
16 Boulevard du midi Guérande Loire-Atlantique
Début : 2025-10-08 14:30:00
fin : 2025-10-08 23:59:00
2025-10-08
Une marche ouverte à tous, en compagnie d’un groupe d’enfants de 6 à 10 ans et d’éducateurs sportifs. Cette marche sera ponctuée d’une initiation au tir à l’arc et se conclura par un goûter partagé. .
16 Boulevard du midi Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 99 57 actionsociale.ccas@ville-guerande.fr
