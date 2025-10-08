Semaine bleue Marche bleue intergénérationnelle Guérande

Semaine bleue Marche bleue intergénérationnelle Guérande mercredi 8 octobre 2025.

Semaine bleue Marche bleue intergénérationnelle

16 Boulevard du midi Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 14:30:00

fin : 2025-10-08 23:59:00

Date(s) :

2025-10-08

Une marche ouverte à tous, en compagnie d’un groupe d’enfants de 6 à 10 ans et d’éducateurs sportifs. Cette marche sera ponctuée d’une initiation au tir à l’arc et se conclura par un goûter partagé. .

16 Boulevard du midi Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 99 57 actionsociale.ccas@ville-guerande.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Semaine bleue Marche bleue intergénérationnelle Guérande a été mis à jour le 2025-09-03 par ADT44