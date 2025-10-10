Semaine Bleue Marche bleue GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) Oloron-Sainte-Marie

Semaine Bleue Marche bleue

GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) 10 Rue de Revol Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Chaque année, la Semaine Bleue est un formidable levier pour changer le regard porté par la société sur le vieillissement et la vieillesse, en diffusant une représentation positive du rôle des personnes âgées dans notre tissu social notre programme est basée sur cette idée !

Retrouvez ce jour marche en partenariat avec le service patrimoine. Possibilité de pique-niquer. .

GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) 10 Rue de Revol Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 86 42

