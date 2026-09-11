Informations pratiques

Oloron-Sainte-Marie

Semaine Bleue : Marche bleue

Avenue du 14 Juillet Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 09:30:00

fin : 2026-10-09 12:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Chaque année, la Semaine Bleue est un formidable levier pour changer le regard porté par la société sur le vieillissement et la vieillesse, en diffusant une représentation positive du rôle des personnes âgées dans notre tissu social : notre programme est basée sur cette idée !

Retrouvez ce jour la marche sur les sentiers de Légugnon en partenariat avec le service patrimoine. .

Avenue du 14 Juillet Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 86 42

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English : Semaine Bleue : Marche bleue

L’événement Semaine Bleue : Marche bleue Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Haut-Béarn