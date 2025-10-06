Semaine bleue Matinée bien-être / Bien vieillir Seniors Mairie de Livron Livron-sur-Drôme

Mairie de Livron 90 Av Joseph Combier Livron-sur-Drôme Drôme

Début : 2025-10-06 09:00:00

fin : 2025-10-06 12:00:00

2025-10-06

Une matinée d’ateliers pour prendre soin de soi !

Ateliers de danse adaptée hors les murs de l’EPAD CAUZID, de soins socio-esthétiques, de coiffure, d’équilibre et de réflexologie.

Mairie de Livron 90 Av Joseph Combier Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 74 66 communication@mairie-livron.fr

English :

A morning of workshops to take care of yourself!

Adapted dance workshops outside EPAD CAUZID, socio-aesthetic care, hairdressing, balance and reflexology.

German :

Ein Vormittag mit Workshops, um sich um sich selbst zu kümmern!

Workshops für angepassten Tanz außerhalb der Mauern des EPAD CAUZID, sozio-ästhetische Pflege, Friseur, Gleichgewichtstraining und Reflexzonenmassage.

Italiano :

Una mattinata di workshop per prendersi cura di sé!

Laboratori di danza adattata al di fuori dell’EPAD CAUZID, cura socio-estetica, parrucchiere, equilibrio e riflessologia.

Espanol :

¡Una mañana de talleres para cuidarse!

Talleres de danza adaptada fuera de la EPAD CAUZID, cuidados socioestéticos, peluquería, equilibrio y reflexología.

