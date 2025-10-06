Semaine bleue Matinée bien-être / Bien vieillir Seniors Mairie de Livron Livron-sur-Drôme
Semaine bleue Matinée bien-être / Bien vieillir Seniors Mairie de Livron Livron-sur-Drôme lundi 6 octobre 2025.
Semaine bleue Matinée bien-être / Bien vieillir Seniors
Mairie de Livron 90 Av Joseph Combier Livron-sur-Drôme Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-06 09:00:00
fin : 2025-10-06 12:00:00
Date(s) :
2025-10-06
Une matinée d’ateliers pour prendre soin de soi !
Ateliers de danse adaptée hors les murs de l’EPAD CAUZID, de soins socio-esthétiques, de coiffure, d’équilibre et de réflexologie.
.
Mairie de Livron 90 Av Joseph Combier Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 74 66 communication@mairie-livron.fr
English :
A morning of workshops to take care of yourself!
Adapted dance workshops outside EPAD CAUZID, socio-aesthetic care, hairdressing, balance and reflexology.
German :
Ein Vormittag mit Workshops, um sich um sich selbst zu kümmern!
Workshops für angepassten Tanz außerhalb der Mauern des EPAD CAUZID, sozio-ästhetische Pflege, Friseur, Gleichgewichtstraining und Reflexzonenmassage.
Italiano :
Una mattinata di workshop per prendersi cura di sé!
Laboratori di danza adattata al di fuori dell’EPAD CAUZID, cura socio-estetica, parrucchiere, equilibrio e riflessologia.
Espanol :
¡Una mañana de talleres para cuidarse!
Talleres de danza adaptada fuera de la EPAD CAUZID, cuidados socioestéticos, peluquería, equilibrio y reflexología.
L’événement Semaine bleue Matinée bien-être / Bien vieillir Seniors Livron-sur-Drôme a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme