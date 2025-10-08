Semaine Bleue Mur interactif NEO expérience Médiathèque François Mitterrand Argentan

Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan Orne

Début : 2025-10-08 10:00:00

fin : 2025-10-08 12:00:00

2025-10-08

Venez vous défier sportivement et intellectuellement rapidité, agilité etc

Dans le cadre de la semaine, pour les seniors, sur inscription. .

Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@terresdargentan.fr

