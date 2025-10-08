Semaine Bleue Mur interactif NEO expérience Médiathèque François Mitterrand Argentan
Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan Orne
Début : 2025-10-08 10:00:00
fin : 2025-10-08 12:00:00
2025-10-08
Venez vous défier sportivement et intellectuellement rapidité, agilité etc
Dans le cadre de la semaine, pour les seniors, sur inscription. .
Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@terresdargentan.fr
English : Semaine Bleue Mur interactif NEO expérience
