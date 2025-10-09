Semaine bleue Musique et chant Salle des Remparts Beauzac
Salle des Remparts Rue des Remparts Beauzac Haute-Loire
Début : 2025-10-09 14:00:00
fin : 2025-10-09 16:45:00
2025-10-09
Dans le cadre de la semaine bleue, rencontre avec Jojo Giraud et son accordéon.
Salle des Remparts Rue des Remparts Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 78 65
English :
As part of Blue Week, meet Jojo Giraud and his accordion.
German :
Im Rahmen der Blauen Woche Begegnung mit Jojo Giraud und seinem Akkordeon.
Italiano :
Nell’ambito della Settimana blu, conoscete Jojo Giraud e la sua fisarmonica.
Espanol :
En el marco de la Semana Azul, conozca a Jojo Giraud y su acordeón.
