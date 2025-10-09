Semaine bleue Musique et chant Salle des Remparts Beauzac

Semaine bleue Musique et chant Salle des Remparts Beauzac jeudi 9 octobre 2025.

Semaine bleue Musique et chant

Salle des Remparts Rue des Remparts Beauzac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 14:00:00

fin : 2025-10-09 16:45:00

Date(s) :

2025-10-09

Dans le cadre de la semaine bleue, rencontre avec Jojo Giraud et son accordéon.

Salle des Remparts Rue des Remparts Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 78 65

English :

As part of Blue Week, meet Jojo Giraud and his accordion.

German :

Im Rahmen der Blauen Woche Begegnung mit Jojo Giraud und seinem Akkordeon.

Italiano :

Nell’ambito della Settimana blu, conoscete Jojo Giraud e la sua fisarmonica.

Espanol :

En el marco de la Semana Azul, conozca a Jojo Giraud y su acordeón.

L’événement Semaine bleue Musique et chant Beauzac a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron