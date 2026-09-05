Informations pratiques

Œuilly

Semaine Bleue – Oeuilly

Salle polyvalente ou salle de l’Ancienne école Œuilly Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-04

Tout public

Le CCAS (centre communal d’action sociale) d’Oeuilly propose une nouvelle fois cette année une semaine d’activités gratuites pour les seniors, à l’occasion de la semaine bleue du 4 au 9 octobre 2026.

Au programme de la semaine :

– Lundi 5 octobre -14h00 à 16h30 : atelier floral à la salle polyvalente, créer une composition florale pour embellir son intérieur – atelier animé par une fleuriste professionnelle

– Mardi 6 octobre – 14h00 à 16h30 : atelier patissserie à la salle polyvalente – atelier encadré par un boulanger

– Mardi 6 octobre – 14h00 à 18h00 : après-midi jeux de société et jeux de cartes à la salle de l’ancienne école .

Salle polyvalente ou salle de l’Ancienne école Œuilly 51480 Marne Grand Est christine.laurent@oeuilly.fr

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English : Semaine Bleue – Oeuilly

L’événement Semaine Bleue – Oeuilly Œuilly a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne