Semaine Bleue – Oeuilly Œuilly
dimanche 4 octobre 2026 · Œuilly
Informations pratiques
Œuilly
Semaine Bleue – Oeuilly
Salle polyvalente ou salle de l’Ancienne école Œuilly Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-04
Tout public
Le CCAS (centre communal d’action sociale) d’Oeuilly propose une nouvelle fois cette année une semaine d’activités gratuites pour les seniors, à l’occasion de la semaine bleue du 4 au 9 octobre 2026.
Au programme de la semaine :
– Lundi 5 octobre -14h00 à 16h30 : atelier floral à la salle polyvalente, créer une composition florale pour embellir son intérieur – atelier animé par une fleuriste professionnelle
– Mardi 6 octobre – 14h00 à 16h30 : atelier patissserie à la salle polyvalente – atelier encadré par un boulanger
– Mardi 6 octobre – 14h00 à 18h00 : après-midi jeux de société et jeux de cartes à la salle de l’ancienne école .
Salle polyvalente ou salle de l’Ancienne école Œuilly 51480 Marne Grand Est christine.laurent@oeuilly.fr
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English : Semaine Bleue – Oeuilly
L’événement Semaine Bleue – Oeuilly Œuilly a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne