Semaine Bleue Médiathèque Edmond Rostand, Espace Renaissance Orgon

Vendredi 17 octobre 2025 à partir de 12h. Médiathèque Edmond Rostand, Espace Renaissance 1 Rue de la Libération Orgon Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-10-17 12:00:00
fin : 2025-10-17
2025-10-17
Semaine bleue d’Orgon.
La Semaine bleue, c’est une semaine consacrée à nos aînés !
Semaine Bleue à l’Espace Renaissance organisée par la Mairie.
12h Repas des Anciens suivi d’un loto réservé aux Orgonnais. .
Médiathèque Edmond Rostand, Espace Renaissance 1 Rue de la Libération Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 15 98 25 98
English :
Blue Week in Orgon.
German :
Blaue Woche in Orgon.
Italiano :
Settimana blu a Orgon.
Espanol :
Semana Azul en Orgon.
