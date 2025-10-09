Semaine Bleue Rencontre interractive sur la musicothérapie Médiathèque François Mitterrand Argentan

Semaine Bleue Rencontre interractive sur la musicothérapie

Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan Orne

Début : 2025-10-09 14:30:00

fin : 2025-10-09 16:00:00

La symphonie du bien-être pour cultiver la joie de vivre avec Alexandra Dufeu, musicothérapeuthe.

Dans le cadre de la semaine, pour les seniors, sur inscription. .

Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@terresdargentan.fr

