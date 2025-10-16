Semaine Bleue Restons informés Pontonx-sur-l’Adour
10h à la Salle de réception des Arènes
Le service XL Adapt et Soliha à votre service
14h30 départ des Arènes
Découverte de la Résidence Autonomie Pontoise sur le site du chantier
16h30 à la Salle de réception des Arènes
Le plan Bien vieillir dans les Landes par Paul Carrère
Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 20 13
English : Semaine Bleue Restons informés
10 a.m. at the Salle de réception des Arènes
XL Adapt and Soliha at your service
2:30 pm departure from Les Arènes
Discovery of the Résidence Autonomie Pontoise on the building site
4:30 pm at the Salle de réception des Arènes
The Aging well in the Landes plan by Paul Carrère
German : Semaine Bleue Restons informés
10 Uhr im Empfangssaal der Arena
Der Dienst XL Adapt und Soliha zu Ihren Diensten
14.30 Uhr Abfahrt von der Arena
Entdeckung der Résidence Autonomie Pontoise auf der Baustelle
16.30 Uhr im Empfangssaal des Arènes
Der Plan Bien vieillir dans les Landes (Gut älter werden in den Landes) von Paul Carrère
Italiano :
ore 10.00 presso la Salle de réception des Arènes
XL Adapt e Soliha al vostro servizio
14.30 partenza da Les Arènes
Scoperta della Résidence Autonomie Pontoise in cantiere
16.30 presso la sala di accoglienza di Arènes
Il progetto Invecchiare bene nelle Landes di Paul Carrère
Espanol : Semaine Bleue Restons informés
10 h en la Sala de recepción de las Arenas
XL Adapt y Soliha a su servicio
14h30 salida de Les Arènes
Descubrimiento de la Résidence Autonomie Pontoise en la obra
16h30 en la recepción de Les Arènes
El plan Envejecer bien en las Landas de Paul Carrère
