Semaine Bleue Restons informés Pontonx-sur-l'Adour jeudi 16 octobre 2025.

Pontonx-sur-l’Adour Landes

Début : 2025-10-16

fin : 2025-10-16

2025-10-16

10h à la Salle de réception des Arènes

Le service XL Adapt et Soliha à votre service

14h30 départ des Arènes

Découverte de la Résidence Autonomie Pontoise sur le site du chantier

16h30 à la Salle de réception des Arènes

Le plan Bien vieillir dans les Landes par Paul Carrère

Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 20 13

English : Semaine Bleue Restons informés

10 a.m. at the Salle de réception des Arènes

XL Adapt and Soliha at your service

2:30 pm departure from Les Arènes

Discovery of the Résidence Autonomie Pontoise on the building site

4:30 pm at the Salle de réception des Arènes

The Aging well in the Landes plan by Paul Carrère

German : Semaine Bleue Restons informés

10 Uhr im Empfangssaal der Arena

Der Dienst XL Adapt und Soliha zu Ihren Diensten

14.30 Uhr Abfahrt von der Arena

Entdeckung der Résidence Autonomie Pontoise auf der Baustelle

16.30 Uhr im Empfangssaal des Arènes

Der Plan Bien vieillir dans les Landes (Gut älter werden in den Landes) von Paul Carrère

Italiano :

ore 10.00 presso la Salle de réception des Arènes

XL Adapt e Soliha al vostro servizio

14.30 partenza da Les Arènes

Scoperta della Résidence Autonomie Pontoise in cantiere

16.30 presso la sala di accoglienza di Arènes

Il progetto Invecchiare bene nelle Landes di Paul Carrère

Espanol : Semaine Bleue Restons informés

10 h en la Sala de recepción de las Arenas

XL Adapt y Soliha a su servicio

14h30 salida de Les Arènes

Descubrimiento de la Résidence Autonomie Pontoise en la obra

16h30 en la recepción de Les Arènes

El plan Envejecer bien en las Landas de Paul Carrère

