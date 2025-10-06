Semaine Bleue Saint-Valery-en-Caux
Semaine Bleue Saint-Valery-en-Caux lundi 6 octobre 2025.
Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Début : Lundi Lundi 2025-10-06
fin : 2025-10-10
2025-10-06
Du 6 au 10 octobre, c’est le retour de la semaine bleue avec l’implication des villes de Saint-Valery-en-Caux, de Cany-Barville et du Centre Social Apostrophe Fontaine le Dun.
▶ Au programme, de nombreuses activités pour les seniors, à partir de 60 ans ateliers, rencontres, cinéma, jeux… Et il y en a pour tous les goûts.
Consultez le programme !
Les formulaires seront disponibles à la mairie de Saint-Valery-en-Caux, à la mairie de Cany-Barville ou au centre social Apostrophe à Fontaine-le-Dun à partir du 1er septembre 2025.
Tél 02 35 57 94 32
Programme
Lundi 6 Octobre
SAINT-VALERY-EN-CAUX [RA les Camélias]
9h30/10h Accueil et discours d’ouverture de la
Semaine Bleue 2025
10h/12h Dictée Bleue (25 pers. max)
FONTAINE LE DUN [Espace multi services]
14h30-17h Atelier bois (bonhomme de neige
palettes) (15 pers. max)
CANY-BARVILLE [Lac de Caniel]
14h30/17h Balade pédestre + jeux
CANY-BARVILLE [Salle A Ascalud]
14h30/17h Jeux de société (25 pers. max)
Mardi 7 Octobre
ST VALERY EN CAUX [Maison Henri IV]
10h/12h Visite de la Maison Henri IV (20 pers. max)
VEULES LES ROSES
14h-17h Cinéma « Y a pas de réseau (95 pers. max)
ST VALERY EN CAUX [Salle municipale]
14h30/17h Concours desserts aux pommes
FONTAINE LE DUN [Espace multi services]
18h/21h Soupes party (Apportez votre cuillère et votre bol)
Mercredi 8 Octobre
CANY-BARVILLE [École primaire]
10h/12h Dictée bleue
FONTAINE LE DUN [Accueil de loisirs]
10h/12h Initiation au Kubb avec l’accueil de loisirs
ST VALERY EN CAUX [Salle municipale]
14h30h/17h Atelier floral (40 pers. max)
CANY-BARVILLE [Clos St Martin]
14h30/17h Atelier floral (40 pers. max)
CANY-BARVILLE [Salle Daniel Pierre ]
20h Théâtre Le Paradis n’est pas sur terre par
Rêve de scène des hospitaliers fécampois
Jeudi 9 Octobre
ST VALERY EN CAUX [Salle communale]
9h30/12h Scrabble, Belote, Manille
CANY-BARVILLE [RA les Marronniers]
10h/12h Quiz musical (25 pers. max)
ST VALERY EN CAUX [Cinéma du Casino]
14h/17h Cinéma/Film « Chasse gardée »
Vendredi 10 Octobre
CANY-BARVILLE [Lac de Caniel]
10h/12h Escapade Jeu de piste (15 pers. max)
ST VALERY EN CAUX [Salle communale]
12h/16h30 Repas dansant 20€ / pers .
Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 94 32
