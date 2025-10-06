Semaine Bleue Saint-Valery-en-Caux

Semaine Bleue Saint-Valery-en-Caux lundi 6 octobre 2025.

Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Début : Lundi 2025-10-06

fin : 2025-10-10

2025-10-06

Du 6 au 10 octobre, c’est le retour de la semaine bleue avec l’implication des villes de Saint-Valery-en-Caux, de Cany-Barville et du Centre Social Apostrophe Fontaine le Dun.

▶ Au programme, de nombreuses activités pour les seniors, à partir de 60 ans ateliers, rencontres, cinéma, jeux… Et il y en a pour tous les goûts.

Consultez le programme !

Les formulaires seront disponibles à la mairie de Saint-Valery-en-Caux, à la mairie de Cany-Barville ou au centre social Apostrophe à Fontaine-le-Dun à partir du 1er septembre 2025.

Tél 02 35 57 94 32

Programme

Lundi 6 Octobre

SAINT-VALERY-EN-CAUX [RA les Camélias]

9h30/10h Accueil et discours d’ouverture de la

Semaine Bleue 2025

10h/12h Dictée Bleue (25 pers. max)

FONTAINE LE DUN [Espace multi services]

14h30-17h Atelier bois (bonhomme de neige

palettes) (15 pers. max)

CANY-BARVILLE [Lac de Caniel]

14h30/17h Balade pédestre + jeux

CANY-BARVILLE [Salle A Ascalud]

14h30/17h Jeux de société (25 pers. max)

Mardi 7 Octobre

ST VALERY EN CAUX [Maison Henri IV]

10h/12h Visite de la Maison Henri IV (20 pers. max)

VEULES LES ROSES

14h-17h Cinéma « Y a pas de réseau (95 pers. max)

ST VALERY EN CAUX [Salle municipale]

14h30/17h Concours desserts aux pommes

FONTAINE LE DUN [Espace multi services]

18h/21h Soupes party (Apportez votre cuillère et votre bol)

Mercredi 8 Octobre

CANY-BARVILLE [École primaire]

10h/12h Dictée bleue

FONTAINE LE DUN [Accueil de loisirs]

10h/12h Initiation au Kubb avec l’accueil de loisirs

ST VALERY EN CAUX [Salle municipale]

14h30h/17h Atelier floral (40 pers. max)

CANY-BARVILLE [Clos St Martin]

14h30/17h Atelier floral (40 pers. max)

CANY-BARVILLE [Salle Daniel Pierre ]

20h Théâtre Le Paradis n’est pas sur terre par

Rêve de scène des hospitaliers fécampois

Jeudi 9 Octobre

ST VALERY EN CAUX [Salle communale]

9h30/12h Scrabble, Belote, Manille

CANY-BARVILLE [RA les Marronniers]

10h/12h Quiz musical (25 pers. max)

ST VALERY EN CAUX [Cinéma du Casino]

14h/17h Cinéma/Film « Chasse gardée »

Vendredi 10 Octobre

CANY-BARVILLE [Lac de Caniel]

10h/12h Escapade Jeu de piste (15 pers. max)

ST VALERY EN CAUX [Salle communale]

12h/16h30 Repas dansant 20€ / pers .

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie

