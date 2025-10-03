Semaine Bleue Café Musique Portail Coucou Salon-de-Provence

Semaine Bleue

Vendredi 3 octobre 2025 de 14h30 à 17h. Café Musique Portail Coucou 160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-03 14:30:00

fin : 2025-10-03 17:00:00

2025-10-03

Le Portail Coucou reçoit les séniors salonais pour un après-midi festif. En partenariat avec le CCAS, ce concert gratuit suivi d’un goûter offert est l’occasion de proposer un moment convivial aux ainés.

Inscriptions auprès du CCAS au 04 90 17 01 93 .

Café Musique Portail Coucou 160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 17 01 93

English :

Le Portail Coucou welcomes Salon’s senior citizens for a festive afternoon. In partnership with the CCAS, this free concert followed by a complimentary snack is an opportunity to offer seniors a convivial moment.

German :

Das Portail Coucou empfängt die Senioren von Salon für einen festlichen Nachmittag. In Zusammenarbeit mit dem CCAS bietet dieses kostenlose Konzert mit anschließendem Imbiss die Gelegenheit, den Senioren einen geselligen Moment zu bieten.

Italiano :

Il Portail Coucou ospita un pomeriggio di festa per gli anziani del Salon. In collaborazione con il CCAS, questo concerto gratuito, seguito da una merenda, è un’occasione per offrire un momento di convivialità agli anziani.

Espanol :

El Portail Coucou organiza una tarde festiva para las personas mayores de Salon. En colaboración con la CCAS, este concierto gratuito, seguido de una merienda, es una oportunidad para ofrecer un momento de convivencia a las personas mayores.

