Semaine Bleue Séance de Cinéma Montfort-sur-Meu

13 Boulevard Carnot Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-06 14:30:00

fin : 2025-10-06

2025-10-06

Dans le cadre de la semaine bleue, programme d’animations dédié aux 70ans et plus, le lundi 6 octobre à 14h30, le cinéma de La Cane vous propose la diffusion du film « Aimons-nous vivants » avec Valérie Lemercier et Gérard Darmon.

3,50 € sur inscription auprès de votre CCAS

Places limitées. .

13 Boulevard Carnot Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 06 01 01

