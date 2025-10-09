Semaine bleue Sensibilisation aux gestes qui sauvent Mont
Semaine bleue Sensibilisation aux gestes qui sauvent Mont jeudi 9 octobre 2025.
Semaine bleue Sensibilisation aux gestes qui sauvent
Salle des fêtes Mont Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09
fin : 2025-10-09
Date(s) :
2025-10-09
Avec UDSP 64 et Groupama. .
Salle des fêtes Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 34 75 56
English : Semaine bleue Sensibilisation aux gestes qui sauvent
German : Semaine bleue Sensibilisation aux gestes qui sauvent
Italiano :
Espanol : Semaine bleue Sensibilisation aux gestes qui sauvent
L’événement Semaine bleue Sensibilisation aux gestes qui sauvent Mont a été mis à jour le 2025-10-04 par OT Coeur de Béarn