Semaine bleue : Sortie journée dans les Landes Oloron-Sainte-Marie
mardi 6 octobre 2026 · Oloron-Sainte-Marie
Informations pratiques
Oloron-Sainte-Marie
Semaine bleue : Sortie journée dans les Landes
Avenue de la Gare Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 08:00:00
fin : 2026-10-06 17:30:00
Date(s) :
2026-10-06
Le Centre Communal d’Action Sociale est heureux de vous convier à sa sortie journée dans les Landes !
Au programme : visite guidée du Château de Gaujacq, déjeuner dans une ferme auberge et visite de la ville d’Amou.
Réservé aux retraité.es Oloronais.es. .
Avenue de la Gare Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 86 42
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English : Semaine bleue : Sortie journée dans les Landes
L’événement Semaine bleue : Sortie journée dans les Landes Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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