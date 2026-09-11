Informations pratiques

Oloron-Sainte-Marie

Semaine bleue : Sortie journée dans les Landes

Avenue de la Gare Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 08:00:00

fin : 2026-10-06 17:30:00

Date(s) :

2026-10-06

Le Centre Communal d’Action Sociale est heureux de vous convier à sa sortie journée dans les Landes !

Au programme : visite guidée du Château de Gaujacq, déjeuner dans une ferme auberge et visite de la ville d’Amou.

Réservé aux retraité.es Oloronais.es. .

Avenue de la Gare Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 86 42

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English : Semaine bleue : Sortie journée dans les Landes

L’événement Semaine bleue : Sortie journée dans les Landes Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Haut-Béarn