Semaine bleue : Sortie journée en navette en vallée d’Aspe Oloron-Sainte-Marie
jeudi 8 octobre 2026 · Oloron-Sainte-Marie
Informations pratiques
Oloron-Sainte-Marie
Semaine bleue : Sortie journée en navette en vallée d’Aspe
Avenue de Lattre de Tassigny Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 09:00:00
fin : 2026-10-08 17:30:00
Date(s) :
2026-10-08
Le Centre Communal d’Action Sociale est heureux de vous convier à sa sortie journée en navette en vallée d’Aspe !
Au programme : marché de Bedous, pique-nique et promenade au pied du fort du Portalet.
Prévoir le pique-nique et priorité aux retraité.es Oloronais.es. .
Avenue de Lattre de Tassigny Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 86 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Semaine bleue : Sortie journée en navette en vallée d’Aspe
L’événement Semaine bleue : Sortie journée en navette en vallée d’Aspe Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
À voir aussi à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques)
- Culture et vous en Haut-Béarn : Conférence « Amazonia, le mystère des Couleurs, du Tapirage à la Fluorescence » Oloron-Sainte-Marie 16 septembre 2026
- Festival Pyrénéen de littérature 5ème édition Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie 17 septembre 2026
- Visite guidée : restauration et création de vitraux dans une église sauvegardée, Église Sainte-Lucie de Soeix, Oloron-Sainte-Marie 18 septembre 2026
- Descente en rafting Centre nautique de Soeix Oloron-Sainte-Marie 18 septembre 2026
- Rencontre Gurs, banalité du mal ? Oloron-Sainte-Marie 18 septembre 2026