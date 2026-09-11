Informations pratiques

Oloron-Sainte-Marie

Semaine bleue : Sortie journée en navette en vallée d’Aspe

Avenue de Lattre de Tassigny Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 09:00:00

fin : 2026-10-08 17:30:00

Date(s) :

2026-10-08

Le Centre Communal d’Action Sociale est heureux de vous convier à sa sortie journée en navette en vallée d’Aspe !

Au programme : marché de Bedous, pique-nique et promenade au pied du fort du Portalet.

Prévoir le pique-nique et priorité aux retraité.es Oloronais.es. .

Avenue de Lattre de Tassigny Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 86 42

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English : Semaine bleue : Sortie journée en navette en vallée d’Aspe

L’événement Semaine bleue : Sortie journée en navette en vallée d’Aspe Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Haut-Béarn