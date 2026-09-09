Semaine bleue : Tournez Manège Résidence Les Clés d’Or Orthez

Informations pratiques

Orthez

Semaine bleue : Tournez Manège

Résidence Les Clés d’Or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 15:00:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Plongez dans l’ambiance mythique de Tournez Manège. Pour l’occasion, deux anciens participants de l »émission prendront les commandes et vous feront revivre l’esprit du célèbre jeu à travers des questions, des échanges, des défis et beaucoup de bonne humeur. .

Résidence Les Clés d’Or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00

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English : Semaine bleue : Tournez Manège

L’événement Semaine bleue : Tournez Manège Orthez a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Coeur de Béarn