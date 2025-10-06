Semaine bleue « vieillir une force à partager ! » Andernos-les-Bains
Semaine bleue « vieillir une force à partager ! » Andernos-les-Bains lundi 6 octobre 2025.
Semaine bleue « vieillir une force à partager ! »
Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-06
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-06
Animations gratuites sauf le ciné débat à destination des séniors.
Organisée par le CCAS de la ville d’Andernos. .
Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 92 57
English : Semaine bleue « vieillir une force à partager ! »
German : Semaine bleue « vieillir une force à partager ! »
Italiano :
Espanol : Semaine bleue « vieillir une force à partager ! »
L’événement Semaine bleue « vieillir une force à partager ! » Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Andernos-les-Bains