Semaine bleue « vieillir une force à partager ! » Andernos-les-Bains

Semaine bleue "vieillir une force à partager !"

Semaine bleue « vieillir une force à partager ! » Andernos-les-Bains lundi 6 octobre 2025.

Semaine bleue « vieillir une force à partager ! »

Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-06
fin : 2025-10-10

Date(s) :
2025-10-06

Animations gratuites sauf le ciné débat à destination des séniors.
Organisée par le CCAS de la ville d’Andernos.   .

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 92 57 

English : Semaine bleue « vieillir une force à partager ! »

German : Semaine bleue « vieillir une force à partager ! »

Italiano :

Espanol : Semaine bleue « vieillir une force à partager ! »

L’événement Semaine bleue « vieillir une force à partager ! » Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Andernos-les-Bains