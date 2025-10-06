Semaine bleue Vieillir, une force à partager ! Locminé
Semaine bleue Vieillir, une force à partager ! Locminé lundi 6 octobre 2025.
Semaine bleue Vieillir, une force à partager !
Locminé Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-06
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-06
Lundi 6 14h30 salle des fêtes loto avec Locminé commerce ; mardi 7 14h30 film au cinéma Le Club ; mercredi 8 14h30 karaoké à la résidence Clémenceau ; jeudi 9 14h30 conférence UTL à la Maillette ; vendredi 10 14h30 après-midi dansant à la Maillette avec l’ADMR et D. Le Goudivèze. .
Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 00 37
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Semaine bleue Vieillir, une force à partager ! Locminé a été mis à jour le 2025-09-08 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE