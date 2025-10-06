Semaine bleue Vieillir, une force à partager ! Locminé

Locminé Morbihan

Début : 2025-10-06

fin : 2025-10-10

Lundi 6 14h30 salle des fêtes loto avec Locminé commerce ; mardi 7 14h30 film au cinéma Le Club ; mercredi 8 14h30 karaoké à la résidence Clémenceau ; jeudi 9 14h30 conférence UTL à la Maillette ; vendredi 10 14h30 après-midi dansant à la Maillette avec l’ADMR et D. Le Goudivèze. .

Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 00 37

