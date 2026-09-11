Informations pratiques

Oloron-Sainte-Marie

Semaine bleue : Visite avec l’association AMI.ES de la Friche

5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 16:00:00

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Le Centre Communal d’Action Sociale est heureux de vous convier à la rediffusion du film documentaire « Garage Sassus : l’histoire d’une femme » de Fabien Béziat et Anne Saouter, et présentation du CNaV (Conseil National autoproclamé de la Vieillesse) par le collectif. .

5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 86 42

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English : Semaine bleue : Visite avec l’association AMI.ES de la Friche

L’événement Semaine bleue : Visite avec l’association AMI.ES de la Friche Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Haut-Béarn