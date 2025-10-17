Semaine Bleue Visite guidée Villa bedat Oloron-Sainte-Marie

Semaine Bleue Visite guidée Villa bedat Oloron-Sainte-Marie vendredi 17 octobre 2025.

Villa bedat Rue de l'intendant d'Etigny Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Chaque année, la Semaine Bleue est un formidable levier pour changer le regard porté par la société sur le vieillissement et la vieillesse, en diffusant une représentation positive du rôle des personnes âgées dans notre tissu social notre programme est basée sur cette idée !

Retrouvez ce jour une visite guidée des expositions de la Villa Bedat, du site de la confluence et de l’exposition patrimoniale. .

Villa bedat Rue de l'intendant d'Etigny Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 86 42

