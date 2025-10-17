Semaine bleue Yoga sur chaise Résidence Kenkiz Guérande

Semaine bleue Yoga sur chaise Résidence Kenkiz Guérande vendredi 17 octobre 2025.

Semaine bleue Yoga sur chaise

Résidence Kenkiz 58 rue Maisonneuve Guérande Loire-Atlantique

Début : 2025-10-17 10:00:00

fin : 2025-10-17 11:00:00

1er atelier d’un cycle de 6 séances, une fois par mois jusqu’en mars. .

Résidence Kenkiz 58 rue Maisonneuve Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 99 57 actionsociale.ccas@ville-guerande.fr

