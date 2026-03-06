Semaine contre le racisme Ciné-débat Cinéma Le Luxor Oloron-Sainte-Marie
Semaine contre le racisme Ciné-débat
Cinéma Le Luxor Avenue Charles et Henri Moureu Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
2026-03-20
Pour la semaine contre le racisme, le Mrap vous invite à un ciné-débat avec le documentaire Tout va bien .
Ce documentaire de Thomas Ellis propose une immersion sensible dans le quotidien de mineur.es non accomapgné.es, à Marseille. Le film veut déplacer le regard sur la migration en montrant d’abord des jeunes qui vivent, qui rient, qui apprennent et qui préparent leur avenir. .
Cinéma Le Luxor Avenue Charles et Henri Moureu Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 39 56 mrap.oloron64@laposte.net
