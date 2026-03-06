Semaine contre le racisme Exposition La Friche Oloron-Sainte-Marie

Semaine contre le racisme Exposition

La Friche 5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-18

Pour la semaine contre le racisme, le comité local du Mrap (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les proches) organise une exposition. .

La Friche 5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 39 56 mrap.oloron64@laposte.net

