Semaine coréenne Roubaix

Semaine coréenne

2 rue Pierre Motte Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-17 2026-02-21

En février, la Médiathèque se met aux couleurs de la Corée du Sud. Voyagez dans l’univers du pays du matin calme tout au long de la semaine.

**Le mardi 17**

* un atelier informatique Kawaii coréen Pour les 8-12 ans De 10h à 11h30 ou de 14h30 à 16h

**Le mercredi 18**

* des racontées spéciales Pour les enfants à partir de 5 ans À 15h30

**Le vendredi 20**

* une session jeux vidéo À partir de 7 ans De 14h à 16h

**Le samedi 21**

* un atelier de découverte du Minhwa, art pictural À partir de 13 ans De 11h à 12h30 ou de 14h à 15h30

* un atelier d’initiation à l’origami Pour adultes et enfants accompagnés à partir de 8 ans

* un atelier pour réaliser des photocards À partir de 8 ans

* Samulnori, sessions de découverte de musique traditionnelle Tout public Dès 14h30

* une session Just Dance ! spécial K-pop À partir de 8 ans 16h30

2 rue Pierre Motte Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 00 mediatheque@ville-roubaix.fr

English :

In February, the Médiathèque takes on the colors of South Korea. Travel to the land of the morning calm throughout the week.

**Tuesday 17**

* a Korean Kawaii computer workshop For 8-12 year-olds 10am to 11:30am or 2:30pm to 4pm

**Wednesday 18**

* special storytelling For children aged 5 and over 3:30pm

**Friday 20**:

* a video game session Ages 7 and up 2pm to 4pm

**Saturday 21**:

* a workshop to discover Minhwa, a pictorial art From age 13 From 11am to 12:30pm or from 2pm to 3:30pm

* an introductory origami workshop For adults and accompanied children aged 8 and over

* a photocard-making workshop From 8 years upwards

* Samulnori, traditional music discovery sessions All ages From 2.30pm

* a special K-pop Just Dance! session From age 8 4:30pm

