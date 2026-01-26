Semaine coréenne Roubaix
Semaine coréenne Roubaix mardi 17 février 2026.
Semaine coréenne
2 rue Pierre Motte Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-17 2026-02-21
En février, la Médiathèque se met aux couleurs de la Corée du Sud. Voyagez dans l’univers du pays du matin calme tout au long de la semaine.
**Le mardi 17**
* un atelier informatique Kawaii coréen Pour les 8-12 ans De 10h à 11h30 ou de 14h30 à 16h
**Le mercredi 18**
* des racontées spéciales Pour les enfants à partir de 5 ans À 15h30
**Le vendredi 20**
* une session jeux vidéo À partir de 7 ans De 14h à 16h
**Le samedi 21**
* un atelier de découverte du Minhwa, art pictural À partir de 13 ans De 11h à 12h30 ou de 14h à 15h30
* un atelier d’initiation à l’origami Pour adultes et enfants accompagnés à partir de 8 ans
* un atelier pour réaliser des photocards À partir de 8 ans
* Samulnori, sessions de découverte de musique traditionnelle Tout public Dès 14h30
* une session Just Dance ! spécial K-pop À partir de 8 ans 16h30
2 rue Pierre Motte Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 00 mediatheque@ville-roubaix.fr
English :
In February, the Médiathèque takes on the colors of South Korea. Travel to the land of the morning calm throughout the week.
**Tuesday 17**
* a Korean Kawaii computer workshop For 8-12 year-olds 10am to 11:30am or 2:30pm to 4pm
**Wednesday 18**
* special storytelling For children aged 5 and over 3:30pm
**Friday 20**:
* a video game session Ages 7 and up 2pm to 4pm
**Saturday 21**:
* a workshop to discover Minhwa, a pictorial art From age 13 From 11am to 12:30pm or from 2pm to 3:30pm
* an introductory origami workshop For adults and accompanied children aged 8 and over
* a photocard-making workshop From 8 years upwards
* Samulnori, traditional music discovery sessions All ages From 2.30pm
* a special K-pop Just Dance! session From age 8 4:30pm
L’événement Semaine coréenne Roubaix a été mis à jour le 2026-01-23 par Hauts-de-France Tourisme