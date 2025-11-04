Semaine Court-Circuit Gennes-Val-de-Loire

Semaine Court-Circuit

18 Route de Louerre Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-04

Pour sa deuxième édition, participez à une semaine de convivialité et d’arts dans le gennois.

Le collectif est hétérogène, transgénérationnel et pluridisciplinaire et c’est ce qui fait sa force !

Entre concerts, représentations théâtrales, spectacles, lectures de contes, forum, danse, musiques du monde et ateliers, la semaine sera hautes en couleur.

Retrouvez le programme complet sur https://court-circuit.org/

PRECISIONS HORAIRES

Du mardi 4 au dimanche 9 novembre 2025 le mardi de 16h à 22h. Le mercredi, jeudi et samedi de 10h à 22h. Le vendredi de 17h à 22h. Le dimanche de 10h à 18h. .

18 Route de Louerre Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact.courtcircuit@framalistes.org

English :

For its second year, take part in a week of conviviality and the arts in the Gennois region.

German :

Nehmen Sie zum zweiten Mal an einer Woche voller Geselligkeit und Kunst in der Region Genna teil.

Italiano :

Giunto alla sua seconda edizione, partecipa a una settimana di arte e spettacolo nella regione di Gennes.

Espanol :

En su segunda edición, participe en una semana de arte y espectáculo en la región de Gennes.

