Semaine Court-Circuit Gennes-Val-de-Loire
Semaine Court-Circuit Gennes-Val-de-Loire mardi 4 novembre 2025.
Semaine Court-Circuit
18 Route de Louerre Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire
Début : 2025-11-04
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-04
Pour sa deuxième édition, participez à une semaine de convivialité et d’arts dans le gennois.
Le collectif est hétérogène, transgénérationnel et pluridisciplinaire et c’est ce qui fait sa force !
Entre concerts, représentations théâtrales, spectacles, lectures de contes, forum, danse, musiques du monde et ateliers, la semaine sera hautes en couleur.
Retrouvez le programme complet sur https://court-circuit.org/
PRECISIONS HORAIRES
Du mardi 4 au dimanche 9 novembre 2025 le mardi de 16h à 22h. Le mercredi, jeudi et samedi de 10h à 22h. Le vendredi de 17h à 22h. Le dimanche de 10h à 18h. .
18 Route de Louerre Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact.courtcircuit@framalistes.org
English :
For its second year, take part in a week of conviviality and the arts in the Gennois region.
German :
Nehmen Sie zum zweiten Mal an einer Woche voller Geselligkeit und Kunst in der Region Genna teil.
Italiano :
Giunto alla sua seconda edizione, partecipa a una settimana di arte e spettacolo nella regione di Gennes.
Espanol :
En su segunda edición, participe en una semana de arte y espectáculo en la región de Gennes.
