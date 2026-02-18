Semaine culottée #3 ouverture du festival

7 rue George Sand Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-03-03 17:00:00

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03

Pour l’ouverture du festival, les organisteur·ices, partenaires, structures participantes sont invitées à lancer le début du festival en direct à la radio, suivi d’un temps d’échange avec les femmes ayant participé à l’exposition !

Inauguration de l’exposition Femmes de territoire

Ce projet, réalisé en 2025, met une 20 de femmes du territoire à l’honneur, avec une exposition qui questionne leur rapport à la Brenne. 13 photo ont été réalisées en ferrotypes, un procédé photographique ancien qui consiste à appliquer un vernis et une émulsion au collodion sur une plaque de tôle, permettant d’obtenir une image en négatif (aux couleurs entre noir et blanc et sépia), qui apparaît en positif grâce à son support sombre; réalisés par le Gang du Ferrotype, 2 photographes Thomas Paquet et Jean-Denis Robert.

· Qu’est-ce qu’être une femme en Brenne ?

Ces photographies sont accompagnées de retranscriptions faites par Sylviane Van de Moortele, biographe, qui vient questionner leur rapport à ce territoire… .

7 rue George Sand Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 00 94 carteblanche36@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the opening of the festival, organizers, partners and participating structures are invited to launch the festival live on the radio, followed by a discussion with the women who took part in the exhibition!

L’événement Semaine culottée #3 ouverture du festival Le Blanc a été mis à jour le 2026-02-18 par Destination Brenne