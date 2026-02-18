Semaine culottée: film Kika Le Blanc

Semaine culottée: film Kika

42 rue de la République Le Blanc Indre

Tarif : 5.9 EUR

5.9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Dimanche 2026-03-08 16:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

La prestation magnétique de Manon Clavel porte ce film singulier d’Alexe Poukine, traversé par la fatigue, la tendresse et la rage contenue.

La réalisatrice y capture le chaos intérieur d’une femme en lutte pour rester debout, sans héroïsme ni complaisance !

Projection dans le cadre de la semaine culottée.

Le synopsis:

Alors qu’elle est enceinte, Kika perd brutalement l’homme qu’elle aime. Complètement fauchée, elle en vient à vendre ses petites culottes, avant de tenter sa chance dans un métier… déconcertant. Investie dans cette activité dont elle ignore à peu près tout, Kika entame sa remontée vers la lumière. 5.9 .

42 rue de la République Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 22 88

English :

