Semaine culottée: film Kika Le Blanc dimanche 8 mars 2026.
42 rue de la République Le Blanc Indre
Tarif : 5.9 – 5.9 – EUR
5.9
Tarif de base plein tarif
Début : Dimanche 2026-03-08 16:00:00
2026-03-08
La prestation magnétique de Manon Clavel porte ce film singulier d’Alexe Poukine, traversé par la fatigue, la tendresse et la rage contenue.
La réalisatrice y capture le chaos intérieur d’une femme en lutte pour rester debout, sans héroïsme ni complaisance !
Projection dans le cadre de la semaine culottée.
Le synopsis:
Alors qu’elle est enceinte, Kika perd brutalement l’homme qu’elle aime. Complètement fauchée, elle en vient à vendre ses petites culottes, avant de tenter sa chance dans un métier… déconcertant. Investie dans cette activité dont elle ignore à peu près tout, Kika entame sa remontée vers la lumière. 5.9 .
42 rue de la République Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 22 88
