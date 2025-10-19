Semaine culturelle des 33èmes Automnales Rue du Château de la Mothe Mérinchal
Semaine culturelle des 33èmes Automnales Rue du Château de la Mothe Mérinchal dimanche 19 octobre 2025.
Semaine culturelle des 33èmes Automnales
Rue du Château de la Mothe Château de la Mothe Mérinchal Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-19
Animation enfants dans le cadre de l’ALSH
Concert Jazz/Swing
Expositions Peinture, sculpture
Conférence .
Rue du Château de la Mothe Château de la Mothe Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 20 38 acm23@laposte.fr
English : Semaine culturelle des 33èmes Automnales
German : Semaine culturelle des 33èmes Automnales
Italiano :
Espanol : Semaine culturelle des 33èmes Automnales
L’événement Semaine culturelle des 33èmes Automnales Mérinchal a été mis à jour le 2025-10-11 par OT Aubusson-Felletin