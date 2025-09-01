Semaine d’animations pour les 10ans de la médiathèque Médiathèque de Saint Uze Saint-Uze
Semaine d’animations pour les 10ans de la médiathèque
Médiathèque de Saint Uze 176 rue Hector Revol Saint-Uze Drôme
Tarif :
Date :
Début : 2025-09-01
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-01
Une semaine d’animations gratuites pour fêter l’anniversaire de la Médiathèque.
Médiathèque de Saint Uze 176 rue Hector Revol Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 41 57 mediatheque@saintuze.fr
English :
A week of free events to celebrate the Médiathèque’s anniversary.
German :
Eine Woche mit kostenlosen Veranstaltungen, um den Geburtstag der Mediathek zu feiern.
Italiano :
Una settimana di eventi gratuiti per celebrare l’anniversario della Médiathèque.
Espanol :
Una semana de actos gratuitos para celebrar el aniversario de la Médiathèque.
