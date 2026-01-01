Semaine de Création À Domicile (cie A.I.M.E.) Rue Jeanne D’arc Lesneven

Semaine de Création À Domicile (cie A.I.M.E.)

Rue Jeanne D’arc L’Atelier Lesneven Finistère

Début : 2026-01-14 14:00:00

fin : 2026-01-14 15:30:00

2026-01-14

Dans le cadre des Semaines de Création d’À Domicile, A.I.M.E. a proposé à un groupe de personnes côtoyant l’accueil de jour des Genêts d’Or de Lesneven un partage du projet L’impassé-e.

Après plusieurs ateliers de pratiques, des visites des lieux de la ville, des repas partagés ensemble et des temps de discussion,

ce petit groupe dansera L’impassé.e une danse en échange d’un mot offert par les spectatrices et spectateurs.

Pour chaque mot, une musique choisie sur l’instant accompagnera la danse.

Une danse improvisée pour un mot exprimant ce que tu souhaites être, ressentir ou devenir.

Nous sommes heureuses et heureux d’accueillir ton mot pour que la danse apparaisse et se partage.

Nous prendrons un temps pour échanger sur nos expériences autour de ce projet avec celles et ceux qui seront présents, autour d’un thé ou d’un jus de fruit.

Pense au mot que tu aimerais voir danser …

L’équipe de A.I.M.E., d’À Domicile, et de l’accueil de jour des Genêts d’Or.

En partenariat avec le Quartz et le Service Culturel de la Ville de Lesneven. .

Rue Jeanne D'arc L'Atelier Lesneven 29260 Finistère Bretagne

