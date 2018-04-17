Semaine de Création À Domicile (cie Labsoma) Maison communale Guissény

Semaine de Création À Domicile (cie Labsoma) Maison communale Guissény lundi 13 avril 2026.

La semaine du 13 au 17 avril, À Domicile vous convie à participer à un processus de création avec Émeline Rabadeux, danseuse, & Xavier Guillaumin, musicien.
Ce processus aura lieu à Guissény, s’intitule Partition-Paysage et est porté par la compagnie Labsoma.

Semaine de Création
du 13 avril au 17 avril de 9h30 à 17h

Restitution publique
vendredi 17 avril à 18h
(rdv à 17h45 à la Maison Communale de Guissény 7B rue du Chanoine Etienne Rannou)

Cette proposition est gratuite et à partir de 12 ans (si accompagné.e d’un adulte) ou 14 ans (non accompagné.e), dans la limite des places disponibles.

Inscription souhaitée à l’adresse adomicile.dansecontemporaine@gmail.com   .

Maison communale 7b rue du Chanoine Etienne Rannou Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 24 72 86 45 

