Semaine de gratuité 44bis Rue du Mans, Sablé-sur-Sarthe, France Sablé-sur-Sarthe

44bis Rue du Mans, Sablé-sur-Sarthe, France 44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-09-08 11:45:00

fin : 2025-09-14

2025-09-08

Profitez d’une semaine de gratuité pour découvrir les activités de la saison 2025-2026 à la Casa Feliz

Valable uniquement sur les activités portées par la Casa Feliz

Attentions, places limités .

44bis Rue du Mans, Sablé-sur-Sarthe, France 44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com

English :

Take advantage of a free week to discover the activities of the 2025-2026 season at Casa Feliz

German :

Nutzen Sie eine kostenlose Woche, um die Aktivitäten der Saison 2025-2026 in der Casa Feliz zu entdecken

Italiano :

Approfittate di una settimana libera per scoprire le attività della stagione 2025-2026 a Casa Feliz

Espanol :

Aprovecha una semana gratis para descubrir las actividades de la temporada 2025-2026 en Casa Feliz

