Semaine de jardinage, entretien du parc…. Nourrir la terre  Langlardie Soudat

Langlardie 1 impasse du domaine Soudat Dordogne

Début : 2025-10-06

fin : 2025-10-10

2025-10-06

Journées de permaculture préparer les buttes pour l’hiver, nourrir la terre, planter des arbres….

Seront présents un maraicher bio et Emmanuelle Le Floch, paysanne herboriste avec des connaissances sur les plantes médicinales. Sur inscription.

Seront présents un maraicher bio et Emmanuelle Le Floch, paysanne herboriste avec des connaissances sur les plantes médicinales.

Inscriptions par mail info@futuralanglardie.com ou par téléphone 07 66 82 06 78 .

Langlardie 1 impasse du domaine Soudat 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 82 06 78 info@futuralanglardie.com

English : Semaine de jardinage, entretien du parc…. Nourrir la terre

Permaculture days: preparing mounds for winter, feeding the soil, planting trees?

Present: an organic market gardener and Emmanuelle Le Floch, a herbalist with knowledge of medicinal plants. Registration required.

German : Semaine de jardinage, entretien du parc…. Nourrir la terre

Permakultur-Tage: Hügelbeete für den Winter vorbereiten, die Erde ernähren, Bäume pflanzen?

Anwesend sind ein Bio-Gemüsebauer und Emmanuelle Le Floch, eine Kräuterbäuerin mit Kenntnissen über Heilpflanzen. Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Giornate di permacultura: preparare i cumuli per l’inverno, nutrire il terreno, piantare alberi, ecc.

Saranno presenti un orticoltore biologico ed Emmanuelle Le Floch, erborista esperta di piante medicinali. È necessaria l’iscrizione.

Espanol : Semaine de jardinage, entretien du parc…. Nourrir la terre

Jornadas de permacultura: preparación de los montículos para el invierno, alimentación del suelo, plantación de árboles, etc.

Se contará con la presencia de un horticultor ecológico y de Emmanuelle Le Floch, herborista conocedora de las plantas medicinales. Inscripción obligatoria.

