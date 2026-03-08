SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ A la découverte de l’Espace Naturel Sensible du moulin de coudre à Val de Livenne Val-de-Livenne

SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ A la découverte de l’Espace Naturel Sensible du moulin de coudre à Val de Livenne

La Coudre Val-de-Livenne Gironde

Début : 2026-03-31

fin : 2026-03-31

2026-03-31

Dans le cadre de la semaine de la biodiversité, On vous propose venir faire une visite de Site ENS (Espace Naturel Sensible) avec NATURA 2000 !

Vos guides vous accompagneront à la découverte d’un Espace Naturel Sensible, les actions menées pour préserver le site, les outils Natura 2000 ainsi que les espèces protégées. Vous découvrirez également les travaux réalisés, la gestion mise en œuvre et la diversité des milieux naturels.

Le mardi 31 mars de 10h à 12h

GRATUIT Visite technique (tenue et chaussures adaptées)

20 places

Sur réservation au 07 78 47 66 37

https://www.google.com/maps/place/45%C2%B015’32.4%22N+0%C2%B032’33.4%22W/@45.2585372,-0.5458339,15.75z/data=!4m4!3m3!8m2!3d45.259!4d-0.5426111?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDMwMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D .

La Coudre Val-de-Livenne 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 47 66 37

